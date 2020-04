Es gibt viele Dinge, auf die wir in Deutschland stolz sein können. Eine Sache, die in unserem Land allerdings überhaupt nicht funktioniert und ein Armutszeugnis darstellt, ist ohne Frage die gesetzliche Rentenversicherung. Denn selbst wer 40 Jahre oder länger in einem normalen Beruf gearbeitet hat, wird mit seinen Altersbezügen wahrscheinlich nur schwer über die Runden kommen. Man sollte also selbst etwas tun, um im Alter nicht in Armut leben zu müssen. Dies haben viele Menschen natürlich erkannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...