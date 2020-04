Wenig Veränderung auf Wochensicht zeigte in der kurzen Handelswoche nach Ostern auf, wie stark das Interesse am Aktienmarkt weiterhin ist. Denn herbe Rückschläge gab es keine. Vielmehr kam es zum Test des Unterstützungsbereiches. Ist an der Börse das Thema Corona somit verdaut? Keine langweilige DAX-Woche Rund 100 Punkte Abschlag waren am Ende dieser kurzen Handelswoche nach Ostern ein gutes Ergebnis. Immerhin sind wir noch mitten in der Coronakrise, wie man den Medien und vor allem den Unternehmensmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...