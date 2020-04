BELGRAD (dpa-AFX) - Millionen orthodoxe Serben haben am Sonntag das Osterfest wegen der Corona-Pandemie zu Hause gefeiert. Den mitternächtlichen Gottesdienst zelebrierte Patriarch Irinej in der Nacht zum Sonntag in der Belgrader Kathedrale des Heiligen Sava in der Abwesenheit von Gläubigen. Die Messe wurde live im Fernsehen übertragen.



Die orthodoxen Christen folgen dem julianischen Kalender. Für sie findet das Osterfest deshalb in diesem Jahr eine Woche nach dem der westlichen Christen statt, die sich am gregorianischen Kalender orientieren. Wegen der Corona-Pandemie verhängte die serbische Regierung für das Osterwochenende eine 84-stündige Ausgangssperre. Ein Besuch der Messe war deshalb auf legale Weise nicht möglich.



Vor Belgrader Kirchen waren am Sonntag Polizeiautos mit blinkendem Blaulicht zu sehen. Zuletzt war die orthodoxe Kirche in die Kritik geraten, weil sie die Menschen ungeachtet der Corona-Pandemie zu unhygienischen rituellen Praktiken ermunterte, darunter das Küssen von Ikonen oder die sogenannte "Löffelkommunion" - der Empfang der Kommunion aus einem einzigen Löffel, der unter den Gläubigen herumgereicht wird.



In seiner Osterpredigt bezeichnete Patriarch Irinej die Corona-Epidemie als "Zeichen" und "Versuchung" Gottes. "Hoffentlich wird diese Versuchung viele Menschen und die Mächtigen der Welt zum Nachdenken anregen, damit sie sehen, dass alles, was sie tun und zu wissen vermeinen, eitel und vergänglich ist und dass nur Gott und seine Wahrheit unvergänglich sind", führte er aus.



In Serbien waren bis zum Sonntag 5994 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Bislang wurden 117 Tote gemeldet./bb/gm/DP/zb