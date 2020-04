Gerade wenn die Aktienmärkte in den freien Fall zu geraten scheinen, werden die Chancen für zukünftige Börsenaufschwünge gelegt. Grund für uns eine Reihe über "interessante Werte in der Krise" zu starten. Den ersten Teil lieferte am 17.03.2020 Lukas Spang (HIER SEIN ZWISCHENSTAND: MuM SE (ISIN: DE0006580806), DataGroup SE (ISIN:DE000A0JC8S7) MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4) - klar besser als SDAX und DAX) und nun zu unseren Werten in der Krise, vorgestellt am 19.03.2020: Evotec SE (ISIN: DE0005664809), Encavis AG (ISIN:DE0006095003), Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), vorgestellt am 19.03.2020: LUKAS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...