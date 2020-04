Starker DAX auch nach Ostern: Quartalszahlen voraus

Wenig Veränderung auf Wochensicht zeigte in der kurzen Handelswoche unser DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) auf, wie stark das Interesse am Aktienmarkt weiterhin ist. Denn herbe Rückschläge gab es keine. Vielmehr kam es zum Test des Unterstützungsbereiches. Ist an der Börse das Thema Corona somit verdaut?

Rund 100 Punkte Abschlag waren am Ende dieser kurzen Handelswoche nach Ostern ein gutes Ergebnis. Immerhin sind wir noch mitten in der Coronakrise, wie man den Medien und vor allem den Unternehmensmeldungen in der nun gestarteten Quartalssaison entnehmen muss.

Wochenverlauf DAX KW16

Dabei konnten wir auf spannende Signale beim Trading schauen und vor allem mit der GAP-Strategie immer wieder entsprechende Ziele herausarbeiten. Immerhin gab es an den wenigen Handelstagen um Ostern herum täglich ein GAP. Sie wurden am Ende entsprechend geschlossen, wie hier vermerkt ist:

Geschlossene GAPs in der Handelswoche

Zudem ist auch das "Oster-GAP" geschlossen, was wir in der Vorwochenanalyse entsprechend skizzierten (Rückblick):

Oster-GAP im DAX nun geschlossen

Wie man dies traden kann, zeigte ich erneut im Livetrading-Room:

Livetrading-DAX

Eine Vorbereitung auf den jeweiligen Handelstag erhalten Sie hier:

Was bleibt zurück? Noch ein GAP! Und zwar das vom Donnerstag auf den Freitag:

Noch ein offenes GAP im DAX

Was war geschehen?

