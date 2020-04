In unserem Beitrag zum mexikanischen Peso vom 04.09.2019 wiesen wir anhand folgender Grafik darauf hin, dass sich die Währung Mexikos an einer Richtungsgabelung befindet.Denn der Peso hatte im gelben Oval bereits seine obere Keillinie verletzt. Danach kam eine regelrechte Bullenfalle. Der Peso wurde gegen den US-Dollar nochmals stärker, aber nur, um danach umso stärker einzubrechen.Damals wiesen wir auf die Schwäche an Investitionen hin, die den Peso substanziell schwächen können.

