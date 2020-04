Warren Buffett ist als Bitcoin- und Krypto-Kritiker bekannt, was einige Experten bis heute nicht nachvollziehen können. Doch nun, da die Corona-Krise für heftige wirtschaftliche Probleme sorgt, schießen Krypto-Befürworter zurück, weil Buffetts Versicherer bei Betriebsunterbrechungen nicht zahlen.? Buffett übte in der Vergangenheit heftig Kritik an Bitcoin & Co.? Nun machen Bitcoin-Befürworter der Börsenlegende Vorwürfe? Pierre Rochard: Versicherungsverträge sind nichts wertDass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...