Nach einer starken Handelssitzung der Wall Street am Freitag dürfte der DAX am Montag mit weiteren Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp ein Prozent höher auf 10.720 Punkte. Dem US-Leitindex Dow Jones war am Freitag gelungen, was nun auch sein deutsches Pendant anstrebt: die Fortsetzung der Erholungsrally mit einem neuen Zwischenhoch. Dazu müsste es der DAX über die 10.820 Punkte schaffen, bei denen ihm in der Vorwoche nach der ...

