CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica will auf der diesjährigen Hauptversammlung wegen der Corona-Krise vorerst keinen Dividendenvorschlag vorlegen. Der Rückgang der Geschäftsaktivitäten sei vornehmlich temporärer Natur, wobei Erfahrungen aus früheren Krisen gezeigt hätten, dass Kunden ihre augenärztlich verordneten Rezepte später einlösten aber nicht einfach aussetzten, teilte das Unternehmen am Montag in Charenton-Le-Pont mit. Daher würden die Geschäftslage und die eingeleiteten Maßnahmen weiter geprüft. Sollte sich eine ausreichend solide Erholung im zweiten Halbjahr einstellen, gäbe es die Möglichkeit eines Vorschlags für eine Sonderdividende bis Ende des Jahres, hieß es weiter./kro/mis

ESSILORLUXOTTICA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de