Nikola Motor will via Fusion mit VectoIQ (Ticker-Symbol VTIQ) den Gang an die Börse wagen. Mit der Corona-Krise befindet sich der wohl wichtigste Partner von Nel in keinem einfachen Fahrwasser, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Nikola-Motor-Boss Trevor Milton indes verbreitet auf Twitter Optimismus.Demnach sehe der Zeitpunkt für die Fusion gut aus. Der Firmenlenker habe aber noch kein genaues Datum. Er wolle es allen wissen lassen, sobald es feststeht.Nikola Motor will den Deal im zweiten Quartal ...

