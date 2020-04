Jürgen Hermann ist seit 23 Jahren bei QSC, er hat Höhen und Tiefen des ehemaligen Neue Markt-Titels mitgemacht. "Jetzt ist ein besonders spannender Moment in der Firmengeschichte", sagt er im PLATOW-Interview. Denn der ehemalige Netzbetreiber, der sich im Sommer in Q.Beyond umbenennen will, bastelt am Neustart als reiner IT-Dienstleister.Dem Mittelstand will er über SAP-Anwendungen, vernetzte Maschinen und Cloud-Lösungen ins digitale Zeitalter verhelfen. "Dazu haben wir uns mit dem produzierenden Gewerbe, dem Handel und dem Energiesektor drei Branchen herausgesucht, die für 50% des Marktes bei der Digitalisierung stehen." 2019 war dabei das Transformationsjahr, in dem durch den Verkauf des Plusnet-Telekomgeschäfts an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...