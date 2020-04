The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0485261520 ZUERICH,STDT 20/28 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0528881227 ALBERTA 20/28 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0528881235 MANITOBA 20/26 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0537261866 MANITOBA 20/40 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0539032885 GEBERIT 20/22 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A289RE5 KRED.F.WIED.20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ32 DZ BANK CLN E.9900 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ40 DZ BANK CLN E.9901 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TX3 LB.HESS.THR.CARRARA04U/20 BD00 BON EUR NCA XFRA GR0118020685 GRIECHENLAND 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA US064159VK97 BK NOVA SCOT 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA US46647PBK12 JPMORG.CHASE 20/26 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US46647PBL94 JPMORG.CHASE 20/31 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US46647PBM77 JPMORG.CHASE 20/41 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US46647PBN50 JPMORG.CHASE 20/51 FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS2159975619 SAUDIARABIEN 20/25 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2159975700 SAUDIARABIEN 20/30 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2159975882 SAUDIARABIEN 20/60 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2160857798 TELSTRA CORP 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2160861808 WORLD BK 20/28 MTN BD01 BON EUR NCA 0KJ XFRA GB0000066554 ABERFORTH SM.COS TR.LS-01 EQ00 EQU EUR NCA ILMJ XFRA DE000A288821 MEDIOS AG O.N. JGE EQ01 EQU EUR YCA SHVA XFRA HK0000592854 SHOUG.CONC.INTL.ENT.(BL) EQ01 EQU EUR NCA ETLX XFRA IE00B3CNHG25 L+G-L+G GOLD MINING U.ETF EQ01 EQU EUR Y