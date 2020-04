FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB30K1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/19 0.001 %

XFRA DE000HLB30U0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/19 0.001 %

1F1A XFRA FR0013286028 FIGEAC AERO 17/22 CV 0.145 EUR

XU6N XFRA LU0012181664 BNPP JAPAN EQU.CLASS.DIS. 0.710 EUR

CRIP XFRA US9046784065 UNICREDIT S.P.A. ADR 0.313 EUR