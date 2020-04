FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KUD XFRA CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 8

MUW XFRA AU000000MAR2 MALACHITE RESOURCES LTD.

MS8 XFRA US55825T1034 MADISON SQU.GARD.(NEW) A

14D XFRA CA00782P1080 ADVANTAGE LITHIUM CORP.

T4L XFRA US8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I

