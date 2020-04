Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Zugewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX sah ihn rund eine Stunde vor Handelsbeginn um knapp 0,5 Prozent im Plus.Auch das europäische Börsenumfeld wird zu Wochenbeginn freundlich erwartet. Die Asien-Börsen lieferten uneinheitliche Vorgaben. Die US-Aktienmärkte hatten am Freitag noch klare Zugewinne verbuchen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...