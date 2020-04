FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des französischen Medienkonzerns Vivendi haben am Montag nach Zahlen zum ersten Quartal vorbörslichen Schwung erhalten. Der Kurs legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Freitagsschluss an der Euronext um 5,4 Prozent auf 21,75 Euro zu. So viel haben die Papiere zuletzt im März gekostet. Vivendi hat sich zum Jahresauftakt vor allem dank seiner Musiksparte ordentlich geschlagen. Der Umsatz kletterte im Vorjahresvergleich um 12 Prozent auf etwa vier Milliarden Euro. Die Corona-Krise habe zu Jahresbeginn nur begrenzten Einfluss auf die Umsatzzahlen des Konzerns gehabt, hieß es. Gleichwohl warnte das Management vor den Auswirkungen der Pandemie auf das zweite Quartal, das "unzweifelhaft von der aktuellen Gesundheitskrise betroffen" sein werde./kro/mis

