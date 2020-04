Eines der Markenzeichen der Hausse der 2010er Jahre war, wie viele Unternehmen immer mehr Kapital an die Aktionäre zurückgaben. Obwohl ein Großteil dieses Kapitalrückflusses in Form von Aktienrückkäufen erfolgte, gab es immer noch einen beträchtlichen Anteil, den die Unternehmen in Form von Dividenden an ihre Aktionäre ausschütteten. Das Dividendenwachstum spielte eine Schlüsselrolle dabei, den Aktienmarkt in die Höhe zu treiben. Die Dividendenrendite blieb auch bei steigenden Aktienkursen relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...