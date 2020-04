20. April 2020 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/bluestone-resources-targeting-a-project-financing-package-in-q2-2020-for-cerro-blanco/ ) freut sich, ein Update zu seinem Flaggschiffprojekt Cerro Blanco im Süden Guatemalas bekannt zu geben. Das Unternehmen hat G Mining Services Inc. ("G Mining") für die grundlegende technische Planung und die Optimierung des Gesamtprojekts beauftragt. Zusammen werden Bluestone und G Mining ein integriertes Projektteam bilden, das Aspekte des Projekts verwalten wird, die die Optimierung aller Bereiche des Entwurfs, des Ausführungsplans und des Basic Engineering umfassen. Es wird erwartet, dass das Basic Engineering bis zum vierten Quartal 2020 abgeschlossen sein wird und das Detail Engineering im vierten Quartal 2020 beginnen wird. Während dieser Zeit wird der detaillierte Plan für die Beschaffung, die frühen Arbeiten vor Ort, den Bau und die Inbetriebnahme als Teil der nächsten Phase des Projekts erstellt.Jack Lundin, CEO, kommentierte: "Ich habe kürzlich an der Seite des G-Mining-Teams bei Fruta del Norte in Ecuador gearbeitet und wir freuen uns, dass sie gemeinsam mit Bluestone Cerro Blanco durch diese wichtige nächste Phase vorantreiben. Wir werden versuchen, den jüngsten Erfolg in Ecuador zu wiederholen, indem wir Schlüsselaspekte der Ausführungsstrategie und des Teams für Cerro Blanco nutzen. Das Projekt Fruta del Norte wurde frist- und budgetgerecht geliefert und stellt eines der jüngsten großen Bergbauprojekte dar, das in Lateinamerika in Auftrag gegeben wurde".Kurzfristig wird der Schwerpunkt auf den Bereichen Optimierung, Trade-off und Grundlagenforschung liegen. Die Optimierungsarbeiten werden Prozess- und Layout-Kompromissstudien umfassen, die derzeit durchgeführt werden. Weitere metallurgische Testarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss, wodurch das Fließschema fertiggestellt wird, so dass die Auswahl der Ausrüstung bestätigt werden kann. Das Basic Engineering wird vorangetrieben, und es werden aktualisierte Projektkapital- und Betriebskostenschätzungen für das Bergwerk, die Verarbeitungsanlagen und die Projektbilanzanlagen erstellt.Darüber hinaus ist Bluestone im Hinblick auf den Minenerschließungsvertrag weit fortgeschritten und hat vor kurzem seine Rekrutierungs-, Ausbildungspläne und Projektbereitschaftsinitiativen ausgebaut. Auch die Fortschritte beim Projektfinanzierungspaket schreiten wie geplant weiter voran.G Mining ist ein multidisziplinäres Bergbau- und Projektmanagement-Unternehmen mit Sitz in Montreal, Quebec, Kanada. Man bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Bergbauprojekte auf der ganzen Welt und verfügt über umfassende Erfahrung mit Goldbergbau-Projekten. G Mining hat Projekte in Kanada, Afrika und Südamerika abgeschlossen, darunter ihr jüngstes Projekt, Fruta del Norte für Lundin Gold.Über Bluestone ResourcesBluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen geothermischen Projekte Cerro Blanco Gold und Mita Geothermal in Guatemala konzentriert. Eine Durchführbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche Jahresproduktion wird in den ersten drei Jahren der Produktion voraussichtlich 146.000 Unzen pro Jahr betragen, wobei sich die Gesamtkosten auf 579 $/Unze belaufen werden (gemäß der Definition der Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens). Das Unternehmen wird unter dem Symbol "BSR" an der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB gehandelt.Im Namen des Verwaltungsrates von Bluestone Resources Inc."Jack Lundin"Jack Lundin | CEO & Direktor Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. ("Bluestone" oder das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder vorhersieht, in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, ohne Einschränkung: die Fähigkeit, Optimierungs-, Engineering- und andere Bemühungen auf dem Projekt Cerro Blanco aus der Ferne durchzuführen, die Fortführung von Schritten zur Aufrechterhaltung des Wohlergehens von Mitarbeitern und anderen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile der Machbarkeitsstudie; die zukünftigen finanziellen Schätzungen der Wirtschaftlichkeit des Projekts Cerro Blanco, einschließlich Schätzungen der Kapitalkosten für die Errichtung von Minenanlagen und die Inbetriebnahme einer Mine sowie der nachhaltigen Kapitalkosten, Schätzungen der Betriebskosten und Gesamtkosten, des Nettogegenwartswerts und der wirtschaftlichen Erträge; vorgeschlagene Produktionszeitpläne und -raten sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen basieren, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen, und verwenden häufig Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "könnte" oder Variationen davon oder die Verneinung einer dieser Begriffe.Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Bluestone's aktuellen Einschätzungen sowie auf verschiedenen Annahmen von Bluestone und Informationen, die Bluestone zur Zeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen umfassen diese Annahmen unter anderem: das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen auf dem Projekt Cerro Blanco in geschätzten Gehalten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; Wechselkurse; angenommene Verkaufspreise und Wechselkurse für Metalle; angemessene Diskontsätze, die in wirtschaftlichen Analysen auf die Cashflows angewandt werden; Steuersätze und Lizenzgebührensätze, die für die vorgeschlagenen Bergbaubetriebe gelten; die Verfügbarkeit akzeptabler Finanzierungen; die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus (COVID-19); erwartete Abbauverluste und Verwässerung; Erfolg bei der Realisierung der vorgeschlagenen Betriebe; und erwartete Zeitpläne für Gemeindekonsultationen und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den behördlichen Genehmigungsprozess.Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Bluestone erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochen wurden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den erwarteten Produktionsraten; Zeitplan und Umfang der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten, zu ändern oder aufrechtzuerhalten; Risiken im Zusammenhang mit technischen Schwierigkeiten in Verbindung mit Minenerschließungsaktivitäten; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und Schätzungen der zukünftigen Produktion, dem zukünftigen Cashflow, den Gesamtkosten der Produktion und abnehmenden Mengen oder Gehalten von Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Ungewissheiten und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala; Risiken im Zusammenhang mit globalen Epidemien oder Pandemien und anderen Gesundheitskrisen, einschließlich der Auswirkungen des neuartigen Coronavirus (COVID-19); Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauresultate nicht mit den Erwartungen von Bluestone übereinstimmen; unsichere politische und wirtschaftliche Umgebungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Regierungsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen des Mineralgehalts innerhalb des Minerals, das als Mineralressource identifiziert wurde, gegenüber der Vorhersage; Schwankungen bei den Gewinnungs- und Abbauraten; Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; und Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen. Für eine weitere Erörterung der für Bluestonerelevanten Risiken siehe "Risikofaktoren".Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Bluestone jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden.Nicht-IFRS-Finanzielle LeistungsmessungenDas Unternehmen hat bestimmte nicht-Internationale Finanzberichtsstandards ("IFRS") in diese Pressemitteilung aufgenommen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Messgrössen, zusätzlich zu den gemäss IFRS erstellten Messgrössen, den Investoren eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten und sie mit den von anderen Unternehmen berichteten Informationen zu vergleichen. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen sind dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. 