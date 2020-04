Wien (ots) - Heute letzter Tag für VW Exklusiv-Vergleich mit deutschen KundenAn der Musterfeststellungsklage des vzbv gegen VW haben sich rund 450.000 Geschädigte beteiligt. Der VSV hat 1100 Österreicher und Südtiroler dabei unterstützt. VW hat jedoch mit dem vzbv in einem außergerichtlichen Vergleich nur ein Angebot für deutsche Kunden gemacht. Rund 260.000 Kunden können bis heute die Angebote annehmen."Es ist empörend, dass der vzbv sich mit einer nationalen Lösung zufrieden gegeben hat," sagt Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines (VSV). "Doch der VSV hat für Geschädigte aus Österreich und Südtirol ein Angebot: Einzelklagen gegen VW vor deutschen Gerichten die kosten- und risikofrei sind."Der VSV bietet Geschädigten, die außerordentliche Mitglieder des VSV sind oder werden, zusammen mit Rechtsanwalt Andre Tittel aus Berlin und einem Prozessfinanzierer individuelle Klagen gegen VW vor deutschen Gerichten an. Der Finanzierer übernimmt das Kostenrisiko und bekommt dafür eine Erfolgsquote von 35 Prozent; egal ob man sich für eine Rückabwicklung (Kaufpreis gegen Auto) oder eine Abschlagszahlung entscheidet."Der VSV ist eine europäische Verbraucherorganisation, die grenzüberschreitend und ohne staatliche Finanzierung ihren Mitgliedern bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten hilft," betont Peter Kolba. "Egal ob in Sachen Dieselgate, der Insolvenz von Thomas Cook oder der Infizierung von halb Europa durch das Corona Virus in Tirol - bei Massenschäden steht unser Team von Verbraucherschützern und Anwälten unseren Mitgliedern zur Verfügung."Service: Teilnahme an Klagen gegen VW über www.klagen-ohne-risiko.atPressekontakt:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +43 660 2002437Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131938/4574856