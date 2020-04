Unterföhring (ots) - Sie haben in den Blind Auditions geglänzt, in den Battles gefighted und sich in den Sing-Offs durchgesetzt. Liana und Nikolas, Phil und Gianna, Paula Sophie und Leroy sowie Lisa-Marie und Marc sind die Finalisten von "The Voice Kids" 2020. Am Sonntag, 26. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 geht es für die acht Talente im großen Finale um den Sieg. Und neben dem "The Voice Kids"-Titel kann sich die Gewinnerin oder der Gewinner der SAT.1-Musikshow über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und eine Gastrolle im Musical "Bibi & Tina - Die verhexte Hitparade" freuen. Welches Talent kann am meisten beeindrucken und wird am Sonntag live von den Zuschauern zur besten Stimme der achten Staffel "The Voice Kids" gekürt?Nicht nur für die VoiceKids, auch für ihre Coaches ist die Krone nun zum Greifen nah. Auf die Gewinnerwahl haben sie jedoch keinen Einfluss mehr. "Es liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand, jetzt entscheidet das Publikum", erklärt Sasha. Mit seinen beiden starken Finalisten macht ihm die Konkurrenz jedoch keine Angst: "Team Sasha ist mega gut aufgestellt fürs Finale. Wir haben wirklich zwei der besten Sänger, die diese Staffel zu bieten hatte und mit beiden habe ich gute Chancen, das Finale zu gewinnen." Siegessicher zeigt sich auch Coach-Kollege Max Giesinger: "Meinem Team und mir gebührt der 'Voice Kids'-Pokal 2020!" Oder haben in der Finalshow am Sonntag doch die Finalisten aus TeamLena oder TeamDeineFreunde die Nase vorn?Das sind die acht Finalisten von "The Voice Kids" 2020: Klein aber oho! Coach Lena geht mit Liana (11, Richterswil/Schweiz)und Nikolas (11, Hamburg) ins VoiceKids-Finale: "Liana finde ich so bezaubernd, weil sie total echt auf der Bühne ist. Sie bewegt sich ganz natürlich und singt ganz natürlich, einfach aus dem Bauch heraus und total intuitiv. Und Nikolas hat eine unglaubliche Stimme für sein Alter: etwas ganz Schönes, ganz Warmes, ganz Herzliches. Und auch etwas Raues in der Stimme. Er spürt das einfach. Ich habe fast das Gefühl, dass Musik für ihn so etwas wie Medizin ist."Strahlend heller Klang gepaart mit funkiger Coolness: Coach Max willmit Phil (14, Wabern/Hessen) und Gianna (13,Kornwestheim/Baden-Württemberg) den VoiceKids-Thron erobern: "Es ist Wahnsinn, was Phil für eine Strahlkraft in seiner Stimme hat, die ist so glasklar, so engelsgleich und wenn er seine Aufregung in den Griff bekommt, kann er ein Level erreichen, das unfassbar ist. Und Gianna hat einen extrem coolen Style zu singen. Ihre Stimmfarbe ist total international."Emotionen pur! Die Coach-Newbies aus dem Team Deine Freunde setzenauf Paula Sophie (14, Mülverstedt/Thüringen) und Leroy (13,Neuruppin/Brandenburg): "Paula Sophie ist das Talent im Wettbewerb, das am stärksten deutsche Texte interpretieren kann. Wenn sie das macht, glaubt man ihr jede Zeile als ob sie sie selbst geschrieben hätte. Bei Leroy finden wir ganz toll, wie selbstbewusst er auf der Bühne steht. Dass er seinen eigenen Weg geht und eine Stimme hat und eine Gabe, Songs zu interpretieren, die unser Herz richtig doll zum Schmelzen bringt. Er hat das einfach. Wenn er singt, da passiert was mit ihm und er kann das auf andere übertragen."Coach Sasha zieht mit Junior-Rockstar Marc (13, Lohne/Niedersachsen)und Power-Balladen-Queen Lisa-Marie (14, Hamburg) in das Finale von"The VoiceKids" ein: "Marc ist eine krasse Wundertüte, er ist ganz lieb und dann kommt da diese Rockröhre raus. Er hat eine unfassbare, sensationelle und außergewöhnliche Kraft in der Stimme und er liefert immer ab. Lisa-Marie macht den Mund auf, singt und der ganze Raum strahlt. Das ist Wahnsinn und unfassbar selten. Sie macht sich eher klein, aber dann gibt man ihr ein Mikro in die Hand und es macht: WOW!"Das große Finale von "The Voice Kids" am Sonntag, um 20:15 Uhr in SAT.1Mehr Infos finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyFrank Wolkenhauer, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1158, -1108Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4574851