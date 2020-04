Liebe Leser, unser Spezial zu Wirecard ist so gut wie fertig. Es werden klasse Produkte dabei sein, die Sie sonst nirgends finden und ein Spezial, das in Zeithorizont und Ausrichtung alles abdeckt. Beispiel - Wirecard Memory-Papiere mit langer Laufzeit. Wir funktioniert sowas? Nun - WKN VE1S8H. Wirecard notiert zur Fälligkeit am 18.10.2024! über 83 Euro. Möglich? ...

