Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart treffen die Investoren auf Emissionen der Schatzämter in der Slowakei und in Belgien, so die Analysten der Helaba.Bei der Auktion der zehnjährigen SLOVGB könnten die Investoren mit einer Zusatzrendite gegenüber Bunds von 97 Basispunkten rechnen. Der 10J-Spread sei damit so hoch wie seit Mitte 2014 nicht mehr. Belgische Titel im 10J-Segment würden momentan 58 Basispunkten über dem deutschen Pendant rentieren. Die Spreadausweitung von Ende Januar setze sich fort. Die Aufwärtstrendlinie sei außer Reichweite und verlaufe heute bei 45 Basispunkten. (20.04.2020/alc/a/a) ...

