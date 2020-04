Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich per Saldo leicht freundlich präsentiert, so die Analysten der Nord LB.Nach einem schwächeren Beginn hätten Äußerungen von Bundesbank-Chef Weidmann für eine Erholung gesorgt. Weidmann habe gesagt, dass noch nicht absehbar wäre, ob die getroffenen Maßnahmen der EZB ausreichend seien. Die positiveren Nachrichten in Bezug auf die Corona-Pandemie hätten die Anleger wieder mutiger werden lassen und zu Abgaben bei den US-Staatsanleihen über alle Laufzeiten geführt. (20.04.2020/alc/a/a) ...

