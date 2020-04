BERLIN (dpa-AFX) - Das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe will mit der Wiedereröffnung des Autohandels einen Teil des verlorenen Geschäfts nachholen. "Das Frühjahr ist die stärkste Phase im Automobilhandel. Einen Teil dieses Geschäfts wollen wir jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen", sagte ein Verbandssprecher am Montag auf Anfrage. "Wir sind sehr froh, dass die Shutdown-Phase beendet ist und wir jetzt Schritt für Schritt zur Normalität zurückfinden."



Neben kleineren und mittelgrößeren Geschäften im Einzelhandel dürfen seit Montag auch Kfz-Händler wieder öffnen. Wegen der massiven Beschränkungen in der Corona-Krise war die Zahl der neu zugelassenen Autos in Deutschland im März eingebrochen.



"Viele Menschen, die sich mit dem Kauf eines neuen Fahrzeugs beschäftigen, wollen das Auto sehen, fühlen, fahren, anfassen und kommen deshalb ins Autohaus. Das alles geht auch unter Einhaltung der Vorschriften für Hygiene und Gesundheitsschutz", sagte der Sprecher.



Die Lagerbestände seien hoch, der Handel hatte sich auf das zu erwartende starke Frühjahrsgeschäft eingerichtet. "Ganz wichtig ist aber, dass die Zulassungsstellen rasch wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen. Viele sind weiterhin geschlossen oder arbeiten so eingeschränkt, dass sie nicht einmal das derzeitige geringe Pensum schaffen."/hoe/DP/mis