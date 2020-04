Der Fokus auf "Heim, Gesundheit, Menschlichkeit" dient als Plattform für eine nachhaltige Zukunft

MALMÖ, Schweden, April 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona (http://mybonahome.com/home.aspx), ein globales, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für das Verlegen sowie die Renovierung, Instandhaltung und Wiederaufbereitung von Premiumböden bietet, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2019 veröffentlicht, der die Bemühungen des Unternehmens zur Verbesserung der Umwelt, des Menschenwohls und der Gesellschaft hervorhebt. In diesem Bericht erläutert Bona seinen strategischen Nachhaltigkeitsansatz, der sich auf die Grundsätze "Heim, Gesundheit, Menschlichkeit" konzentriert.



"Nachhaltigkeit muss die Grundlage aller unserer Bemühungen als globale Gemeinschaft sein", so Kerstin Lindell, CEO von Bona. "Wenn wir uns unsere Erfolge im Jahr 2019 ansehen, wird klar, dass Innovation die Zukunft der Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen voranbringen wird. Der Fokus von Bona auf intelligentes Wachstum ermöglicht es uns, in neue Produkte und Prozesse zu investieren, die einen Unterschied machen und gleichzeitig unser Unternehmen gesund halten."

Zu den wichtigsten Meilensteinen aus dem Jahr 2019 gehören die Feier des 100-jährigen Jubiläums von Bona, eine erweiterte weltweite Präsenz der eLearning-Plattform von Bona und die globale Einführung des neuen Systems für widerstandsfähige Böden, Bona Commercial System. Darüber hinaus installierte das Unternehmen 1.515 Quadratmeter neuer Solarpaneele im Produktionswerk von Bona in Malmö, Schweden.

Neu im Bericht für 2019 ist die Plattform von Bona für eine nachhaltige Zukunft. Dieser strategische Ansatz konzentriert sich auf drei Hauptbereiche - Heim, Gesundheit, Menschlichkeit - als Struktur, in der Bona seine Arbeit als nachhaltige Marke fortführen kann. "Heim" bezieht sich auf Umweltbemühungen, die von unserer globalen Heimat bis in das Heim reicht, in dem wir leben. "Gesundheit" konzentriert sich auf die Gesundheit des Geschäfts von Bona sowie auf die Gesundheit der Personen, die mit Bona und seinen Produkten interagieren, darunter Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertriebshändler, Bodenbesitzer und Hausbesitzer. "Menschlichkeit" bezieht sich auf das Engagement von Bona, den Gemeinden, in denen wir leben, etwas zurückzugeben.

"Nachhaltigkeit erfordert vielfältiges Engagement. Wir müssen uns ein vollständiges Bild davon machen, wo wir etwas bewirken können, und intelligente Pläne und Protokolle umsetzen, um dies zu ermöglichen", so Björn Johansson, Global Environmental Manager bei Bona. "Als globales Unternehmen, das in 90 Ländern vertreten ist, sind wir der Meinung, dass wir die Verantwortung haben, innovativ zu bleiben und stets nach neuen Wegen zu suchen, um unsere Welt zu verbessern."

Die neuen Ziele, die dem Bericht für 2019 hinzugefügt wurden, beinhalten eine Verpflichtung zur Aufklärung und Erhöhung der Staubkontrollanlagen auf dem Markt, wodurch die Luftqualität während des Schleifens von Holzböden erheblich verbessert wird. Darüber hinaus hat Bona das Ziel hinzugefügt, seinen Rohstoffprozess häufiger zu prüfen, um sicherzustellen, dass Bona und seine Lieferanten die innovativsten Materialien nutzen.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2019 folgt dem schwedischen Annual Accounts Act und umfasst drei der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen - Ziel 8: Gute Arbeitsbedingungen und wirtschaftliches Wachstum; Ziel 9: Nachhaltige Industrie, Innovationen und Infrastruktur und Ziel 12: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.

Von der Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung über die Unterstützung von Aufforstungsbemühungen bis hin zur Bekämpfung der globalen Armut ist Bona bestrebt, eine bessere Welt zu schaffen. Der Nachhaltigkeitsbericht von Bona für 2019 ist vollständig unter bona.com/about-bona verfügbar.

Über Bona

Bona ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Familienunternehmen, das Produkte für das Verlegen, die Renovierung, die Wartung und die Wiederaufbereitung von Premiumböden bietet. Bona wurde 1919 gegründet und war der erste Anbieter in der Branche, der ein komplettes System aus wasserbasierten Versiegelungen für Hartholzböden und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für die meisten Premium-Bodenoberflächen an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, Gummi, Laminat und widerstandsfähige Böden. Der Umsatz von Bona betrugt 2019 2,8 Mrd. SEK (257 Mio. EUR). Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit vertreten durch seine 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebshändler, 600 Mitarbeiter und 5 Fabriken. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com (http://www.bona.com).

Kontakt: Heather Lindemann

Bona | (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com

