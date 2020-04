Die relativ illiquide Aktie von Bio-Gate pendelt seit Monaten seitwärts, ab und zu gibt es mal - nicht nachhaltige - Ausschläge nach oben. Die Börse könnte damit das Potenzial für das Unternehmen unterschätzen, das sich möglicherweise aus der Corona-Pandemie ergibt.

Die Bio-Gate-Aktie fristet im Moment ein Nischendasein an Regionalbörsen, was auch daran liegt, dass das Unternehmen in den letzten Jahren noch keinen stetigen und profitablen Wachstumstrend etablieren konnte, da es immer wieder zu Verschiebungen bei Projekten kam. Mit der Beschichungslösung HyProtect und dem Produkt Microsilver bietet das Unternehmen aber aussichtsreiche Lösungen an, die in immer mehr Bereichen zur Hygieneverbesserung und Bakterienbekämpfung eingesetzt werden.

Nun hat das Unternehmen in Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...