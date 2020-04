Mit einem Plus von acht Prozent gehört Fintech-Player Hypoport am Montag zu den Topgewinnern. Grund ist auch: M.M. Warburg hat zur Roadshow geladen auf der Hypoport-Vorstandsschef Ronald Slabke am 20. und 21. April seine Firma präsentiert. Wie im Jahr 2020 aufgrund der Coronakrise üblich, trifft er nicht persönlich vor Ort Analysten und Investoren, sondern tritt auf einer "virtuellen Roadshow" im Videostream auf.Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage nach der Aktie dürfe er hier ähnlich optimistisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...