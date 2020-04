BERLIN (dpa-AFX) - Der Frankfurter "Tatort"-Krimi hat am Sonntagabend eine starke Quote erreicht: 9,57 Millionen (26,0 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr den Fall "Die Guten und die Bösen". Diesmal hatten es die Ermittler Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) mit einem Mordverdächtigen aus den eigenen Reihen der Polizei zu tun.



Das ZDF-Melodram "Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern" kam zeitgleich auf 4,11 Millionen (11,1 Prozent). Die Agrar-Kuppelshow "Bauer sucht Frau international" wollten auf RTL 3,50 Millionen (10,2 Prozent) sehen. Den US-Katastrophenthriller "Geostorm" auf ProSieben schalteten 3,18 Millionen (8,9 Prozent) ein.



Die Sat.1-Musikshow "The Voice Kids" erreichte 1,80 Millionen (5,3 Prozent), die Vox-Kochshow "Kitchen Impossible" 1,14 Millionen (3,8 Prozent) und die amerikanische Polizeikomödie "Police Academy 7 - Mission in Moskau" auf Kabel eins 930 000 (2,5 Prozent) Zuschauer. Mit der Krimireihe "Ein starkes Team" auf ZDFneo verbrachten 710 000 Leute (1,9 Prozent) den Abend und mit dem US-Boxerdrama "Creed" auf RTLzwei 660 000 (2,0 Prozent)./bok/DP/fba