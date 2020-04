Berlin (ots) - +++ Technische Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen laufen unter Einhaltung der notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen weiter +++ Verstärkter Einsatz von Remote-Verfahren +++ Sicherheitsprüfungen nicht grundlos aufschieben +++Der TÜV-Verband hat Unternehmen, Anlagenbetreiber und Privatpersonen dazu aufgerufen, notwendige Sicherheitsprüfungen auch während der Corona-Pandemie durchführen zu lassen. "Trotz des landesweiten Shutdowns kann der Prüfbetrieb unter strikter Einhaltung aller notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen aufrechterhalten werden", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV). "Damit tragen die TÜV-Unternehmen dazu bei, die technische Sicherheit auch in der aktuellen Krise sicherzustellen." In einigen Bereichen würden derzeit sogar zusätzliche Prüfkapazitäten geschaffen, zum Beispiel für dringend benötigte Schutzausrüstungen für das Gesundheitswesen. Nach den Vorgaben der zuständigen Behörden finden unter anderem Hauptuntersuchungen von Fahrzeugen und Prüfungen und Inspektionen von überwachungsbedürftigen Anlagen wie Aufzügen, Druckanlagen oder Tankstellen statt. "Voraussetzung ist, dass die Prüfer vor Ort die von den Behörden angeordneten Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen einhalten können", betonte Bühler. Auch Überwachungsmaßnahmen und Zertifizierungsverfahren von Medizinprodukten finden weiterhin statt. "In Zusammenarbeit mit den Behörden sind bereits zahlreiche Ausnahmeregelungen entstanden, wie Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen während der Krise durchzuführen sind", sagte Bühler. Zum Teil seien Fristverlängerungen für rechtlich vorgeschriebene Prüfungen möglich, wenn diese in der aktuellen Situation nicht durchgeführt werden können.Um persönliche Kontakte möglichst zu reduzieren, nutzen die TÜV-Unternehmen verstärkt so genannte Remote-Verfahren. Dabei werden beispielsweise notwendige Dokumente oder auch betriebliche Prozesse digital ausgewertet und Gespräche zwischen Sachverständigen und Mitarbeiter*innen per Videokonferenz geführt. Remote-Verfahren eignen sich vor allem für die Prüfung von Managementsystemen, mit denen in Unternehmen und anderen Organisationen zum Beispiel hohe Standards für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, die IT-Sicherheit, den Umweltschutz oder die Qualitätssicherung sichergestellt werden. Aber auch in anderen Bereichen kommen Remote-Verfahren zum Einsatz, zum Beispiel bei der Überwachung und Zertifizierung von Medizinprodukten. Voraussetzung ist, dass die jeweils zuständigen Überwachungsbehörden Remote-Verfahren vollständig oder teilweise zulassen. "Insbesondere bei der Prüfung von Anlagen, Geräten oder Fahrzeugen müssen die Sachverständigen die Prüfobjekte vor Ort in Augenschein nehmen, um ihren technischen Zustand beurteilen zu können", sagte Bühler.Vor-Ort-Termine sind auch bei der Hauptuntersuchung von Fahrzeugen notwendig. "Die Prüfstellen der TÜV-Unternehmen sind geöffnet", sagte Bühler. Das Bundesverkehrsministerium hat den zuständigen Landesbehörden zwar empfohlen, derzeit auf Bußgelder zu verzichten, wenn die Frist für die Durchführung der HU um bis zu vier Monate überschritten wird. Dennoch sind Autobesitzer*innen auch in der aktuellen Situation verpflichtet, für die Sicherheit ihrer Fahrzeuge zu sorgen. Bühler: "Die regelmäßige technische Überwachung ist ein wichtiges Instrument, um die Verkehrssicherheit der am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeuge zu erhalten."Die Empfehlungen des TÜV-Verbands zur "Konformitätsbewertung während der Corona-Pandemie" sind abrufbar unter https://www.vdtuev.de/news/corona-konformitaetsbewertung.Weitere Informationen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die TÜV-Branche finden Sie hier: https://www.vdtuev.de/themen/corona-update. (https://www.vdtuev.de/themen/corona-update)Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertritt die politischen und fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband setzt sich für technische und digitale Sicherheit bei Produkten, Anlagen und Dienstleistungen durch unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung ein. Mit seinen Mitgliedern verfolgt der TÜV-Verband das Ziel, das hohe Niveau der technischen Sicherheit in unserer Gesellschaft zu wahren und Vertrauen für die digitale Welt zu schaffen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V. (VdTÜV)Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT 030 760095-320, E presse@vdtuev.dewww.vdtuev.de | www.twitter.com/vdtuev_newsOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/4574977