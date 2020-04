Multi-Site-Unternehmen beziehen ihre Energie bisher üblicherweise über entsprechend spezialisierte Energieversorger. Der Nachteil: Die Preise sind wenig transparent, da die Prozesskosten - etwa für die Netznutzungsabrechnung - mit einkalkuliert werden. Und der Energieeinkauf kann häufig nicht flexibel auf Marktentwicklungen reagieren, da die Lieferverträge und Konditionen in der Regel über einen längeren Zeitraum fixiert sind. Weil zudem die Zahl der Energielieferanten für Multi-Site-Unternehmen in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen ist, hat Meine-Energie jetzt ein neues Marktmodell entwickelt. Das Energiekonto "Virtueller Netzbetreiber" (Energiekonto-VN) eröffnet Handelsketten und Industrieunternehmen die Möglichkeit, Energie direkt und zu Marktpreisen zu beschaffen und senkt den Aufwand für die Netznutzungsabrechnung deutlich. Eigener Bilanzkreis und Energiedatenzugang sowie direkter Netznutzungsvertrag Kern des Modells ist ein eigener Netznutzungsvertrag für das Unternehmen sowie ein Bilanzkreiskonto für alle Standorte. Die Bündelung der Netznutzungsrechnungen für die Messstellen übernimmt Meine-Energie und verarbeitet die die Daten gesammelt als EDIFACT-INVOIC-Format, dass dann direkt in die Buchhaltung übernommen werden kann. Parallel dazu wird eine Inhaltswiedergabe im PDF-Format erzeugt, um die Zahlen auch für menschliche Augen lesbar zu machen. Die Einsparungseffekte über das "Energiekonto-VN" liegen allein durch den Wegfall der bisherigen Abwicklung über den Lieferanten bei mindestens 100 Euro im Jahr pro Messstelle. Bislang musste die Netznutzung für jede Messstelle einzeln umgelegt werden. Dies bedeutet, dass etwa zehn Positionen von einer auf die andere Rechnung übernommen werden mussten, nur um zusätzlich die Positionen "Energie" und "EEG" abrechnen zu können. Zudem steigt die Datenqualität, da nun ein direkter Anspruch auf tagesaktuelle Verbrauchsdaten entsprechend den geltenden Marktregeln besteht. Die Weiterleitung über den bisherigen Energieversorger entfällt, da die jeweiligen Updates direkt geliefert werden. Dies sorgt für mehr Datentransparenz und Budgetsicherheit. Lieferantenwechsel ohne Aufwand Mit dem neuen Liefermodell wird der Prozess deutlich einfacher und flexibler. Denn der zukünftige Lieferant muss nur seinen Prozess anpassen und keine Einzelrechnungen mehr pro Messstelle erstellen. Denn er managet nur noch den Bilanzkreis des Kunden und stellt deshalb lediglich noch eine Gesamtrechnung über die tatsächlich gelieferte Energiemenge bzw. Regelenergie. Die bisher zusätzlich einkalkulierten Abwicklungskosten für einen Versorgerwechsel entfallen dabei vollständig. Wird der Lieferant zukünftig gewechselt, sind auch die bisher notwendigen Prozesse der Marktkommunikation unnötig, die damit verbundenen Aufwände und Risiken werden ebenfalls obsolet. Aus Sicht des Kunden wird der Gesamtprozess so deutlich weniger aufwändig und kostengünstiger. Direkter Marktzugang Zudem kann der Kunde nun auch direkt am Großhandelsmarkt teilnehmen und beispielsweise Großhändler ansprechen, die ihm die Börsenprodukte gegen eine Handling-Fee liefern beziehungsweise auf den Bilanzkreis stellen. Auf diese Weise können Multi-Site-Unternehmen unmittelbar auf die Marktentwicklung reagieren. Weitere Informationen: Meine-Energie GmbH - Dirk Heinze Ritterstraße 5 - D-01968 Senftenberg Tel: +49 3573 36 54 10 - Fax: +49 3573 36 54 199 info@meine-energie.de - www.meine-energie.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstr. 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287 29 - Fax: +49 731 96 287 97 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Unter dem Motto "Energie ist einfach" bietet die Meine-Energie GmbH ein webbasiertes Komplettwerkzeug für das kaufmännische Energiemanagement. Es unterstützt vielfältige Prozesse wie das Energiecontrolling, die Erstellung von Energiebilanzen, das Verwalten von Kosten und Verbräuchen, die detaillierte Kosten- und Verbrauchsplanung, die Weiterverrechnung von Energiekosten, den Energieeinkauf sowie die Rechnungsprüfung. Zu den Kunden gehören Einzelhandelsketten wie die Müller Drogeriemärkte ebenso wie Industrieunternehmen, etwa die ZF Friedrichshafen AG. Weitere Zielbranchen sind das Logistikgewerbe, Hotel- und Gastronomieketten, Facility Management-Dienstleister sowie andere Unternehmen und Institutionen. Derzeit werden mehr als 17.000 gewerbliche Zählpunkte mit ihren Verträgen und mehr als 2,8 Terrawattstunden Strom und Gas über meine-energie.de erfasst und verarbeitet. Dies ist eine Presseinformation der Meine-Energie GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

