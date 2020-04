Sie retten Leben in der Coronakrise: Beatmungsgeräte. Neben Drägerwerk lohnt es sich, andere Medizintechnik-Spezialisten unter die Lupe zu nehmen.Die Bundesregierung beauftragte die in Lübeck ansässige Drägerwerk vor wenigen Wochen mit der Fertigung von 10.000 Beatmungsgeräten im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19. In der Folge konnten sich die Vorzüge der Gesellschaft binnen kurzer Zeit verdoppeln. Doch nicht nur die Beatmungsgeräte von Drägerwerk werden in der Coronakrise regelrecht aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...