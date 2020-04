Der Ölpreis ist am Wochenbeginn deutlich gesunken. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordsee-Rohölsorte Brent notierte um 10.40 Uhr in London bei 27,07 Dollar je Barrel (159 Liter). Am vergangenen Freitag hatte der Brent-Future zuletzt bei 28,08 Dollar tendiert.Noch deutlicher sackte der Preis für die amerikanischen Sorte WTI ein. Ein Barrel kostete am Montagvormittag mit 14,65 ...

