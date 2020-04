NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 104 schwedische Kronen belassen. Er erwarte im ersten Quartal ein Ergebnis des Netzausrüsters, das im Rahmen bis leicht über den Erwartungen liegen könnte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund hierfür sei die gute Aufstellung bei Portfolio und Kosten, sowie die robuste Nachfrage am Markt./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2020 / 16:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000108656

