Die Härtefallmaßnahmen der schwarz-grünen Regierung gingen völlig an der Realität von Ein-Personen-Unternehmen (EPU) vorbei, sagen die NEOS und fordern ein Zurück an den Start. "Wir brauchen Unterstützungszahlungen, mit denen man auch überleben kann", so die pinke Abgeordnete Henrike Brandstötter am Montag in einem virtuellen Pressegespräch. "Die Regierung kann sich unter EPU nichts vorstellen", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...