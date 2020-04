Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Lübeck, den 20. April 2020. Das neue Bürgerzentrum der Hansestadt Lübeck in der Einkaufspassage L I C H T H O F Lübeck im Herzen der Lübecker Innenstadt nimmt Formen an. Der zweite von insgesamt vier Bauabschnitten und damit die Hälfte der von der Hansestadt angemieteten Flächen ist fertig gestellt und wird heute, am Montag an das Gebäudemanagement der Stadt übergeben. Damit ermöglicht der Inhaber des LICHTHOFS und der Bauherr der umfangreichen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen, die ERWE Immobilien AG, (WKN: A1X3WX, ISIN: DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., der Hansestadt, das Bürgerzentrum, wie vorgesehen, Mitte Mai des Jahres eröffnen zu können. Erste Flächen hatte die ERWE bereits im Oktober vergangenen Jahres sowie im Februar des neuen Jahres geliefert.



"Wir freuen uns, dass wir die Flächen plangemäß an die Stadt übergeben können", sagt Rüdiger Weitzel, Vorstand der ERWE Immbilien AG. Die Hansestadt Lübeck hatte im April 2019 durch ihren Bürgermeister Jan Lindenau den Mietvertrag über knapp 7.700 qm Mietflächen im LICHTHOF unterzeichnet. Nach den Vorgaben der Stadt werden die Flächen zu modernen Büros und einer Stätte für bürgernahe Dienstleistungen umgebaut. Im Mai 2019 waren durch die ERWE Immobilien AG zunächst die Rückbauarbeiten veranlasst worden, um so anschließend mit der geplanten Repositionierung der Passage beginnen zu können.



Das Bürgerservicebüro im Erdgeschoss kann nun bezogen werden, so dass es für den Publi-kumsverkehr Mitte Mai eröffnet werden kann. Neben dem Bürgerbüro soll auch die Auslän-derbehörde der Hansestadt in den LICHTHOF umsiedeln. Ab Eröffnung des Bürgerzentrums werden dort 230 Mitarbeiter täglich etwa 2.000 Bürger mit Dienstleistungen, etwa Meldebescheinigungen, Ausgabe von Pässen, Personalausweisen oder Führerscheinen, An- und Ummeldung von Fahrzeugen versorgen. Die ERWE wird die zwei weiteren geplanten Bauabschnitte bis September fertig stellen.



=--------------------------------- Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobi-lienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.



