BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird heute um 15.30 Uhr über die Ergebnisse des Corona-Kabinetts informieren. Das teilte das Bundespresseamt mit. Merkel hatte am Montagvormittag während einer Telefonkonferenz des CDU-Präsidiums Kritik an der Diskussion über die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen geübt. Die beschlossenen Lockerungen hätten zu "Öffnungsdiskussionsorgien" in den Bundesländern geführt, sagte sie nach Angaben aus Teilnehmerkreisen. Kleinere Läden und Geschäfte ausgewählter Branchen dürfen bereits in dieser Woche öffnen.

April 20, 2020

