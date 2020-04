Selten wurde einem Wirkstoff so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie Remdesivir von Gilead. Der Merkur berichtet: "Der Münchner Curtis Warren Puckett war an Covid-19 erkrankt. Der Risikopatient konnte Dank einem neuen Medikament geheilt werden. Das Medikament schlug bei dem an COPD und Asthma Leidenden sofort an und rettete womöglich sein Leben." Auch die Bild hofft auf das "neue Super-Medikament" und hat Patienten mit guten Erfahrungen interviewt.Experiment mit AffenAber: Noch lässt sich die Wirksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...