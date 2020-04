Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsrat der CDU hat die von Gewerkschaften und der SPD ins Spiel gebrachte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zurückgewiesen. "Wer arbeitet, hätte dann nach dem SPD-Vorschlag kaum mehr als jemand, der nicht arbeitet", kritisierte der Generalsekretär des Unternehmerverbandes, Wolfgang Steiger. "Das wäre eine klare Verletzung des Lohnabstandsgebots." In vielen Fällen würde der Mehrverdienst gegenüber Kurzarbeit dann nach seinen Angaben kaum ausreichen, um die beruflichen Werbungskosten abzudecken.

Der Wirtschaftsrat forderte, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Krise gemeinsam schultern sollten. "Arbeitnehmer profitieren in guten Zeiten von Gehaltssteigerungen, sind aber auch in schlechten Zeiten an der Geschäftsentwicklung ihres Betriebes beteiligt", erklärte Steiger. Die Krisen-Lasten seien bereits jetzt enorm. "Eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes würde in dieser Situation ein unkalkulierbares finanzielles Risiko darstellen", warnte der Wirtschaftsrat.

