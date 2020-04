Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Euro-Staatsanleihen bewegten sich in den vergangenen Handelstagen auf Gesamtmarktebene (iBoxx - Sovereigns-Index) in engen Bahnen, so die Experten von Union Investment.Papiere aus den Kernländern seien eher gesucht gewesen, es habe Zugewinne und damit leichte Renditerückgänge gegeben. Die deutsche Zinsstrukturkurve habe sich nach unten verschoben, in den längeren Laufzeitbereichen von zehn Jahren an seien die Renditen um bis zu 13 Basispunkte gefallen. Gleichzeitig habe die Kurve ein wenig flacher tendiert. Auch am US-Staatsanleihemarkt habe sich die Zinskurve infolge des Renditerückgangs um fünf bis zehn Basispunkte nach unten verschoben. ...

