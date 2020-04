Die Börse nimmt ja immer viel vorweg - aber was denn diesmal angesichts zu erwartender Negativ-Daten und einer Pandemie, die nicht überwunden ist?! Die Ölpreise brechen ein, die Unternehmensnachrichten sind überwiegend negativ, die Konjunktur-Daten auch. Was treibt da die Börsen um 20 Prozent von ihren Tiefs hoch? Sind die Erwartungen an die Zahlen und Daten so niedrig und schon eingepreist? Ist das Enttäuschungspotential größer als das Erholungspotential? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv