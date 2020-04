NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Chemiekonzern Dupont de Nemours Inc hat im ersten Quartal nach vorläufigen Berechnungen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 82 bis 84 US-Cent erzielt. Das wäre besser als von Analysten mit 68 Cent erwartet. Unbereinigt kündigte Dupont allerdings einen Verlust von 70 Cent bis 1 Dollar je Aktie an.

Das Unternehmen hat sich zudem eine neue Kreditlinie gesichert und kürzt die Investitionen, um die Folgen der Pandemie besser abwettern zu können. Die neue revolvierende Kreditlinie hat ein Volumen von 1 Milliarde Dollar und ersetzt einen Kreditrahmen im Umfang von 750 Millionen Dollar. Zudem sicherte sich Dupont weitere 2 Milliarden Dollar, mit denen im November Verbindlichkeiten abgelöst werden sollen. Hier hält sich Dupont aber offen, das Geld dafür auch am Kapitalmarkt aufzunehmen statt über den neuen Kredit.

Um auf die Nachfrageschwäche aus der Autoindustrie zu reagieren, hat Dupont zudem einige der eigenen Werke heruntergefahren. Im Detail will der Konzern am 5. Mai über die Quartalszahlen berichten.

April 20, 2020

