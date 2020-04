Im Cloud-Geschäft will Alibaba auch künftig die Nummer eins in China bleiben. Um den Vorsprung vor der Konkurrenz zu behaupten, wird der Konzern innerhalb der nächsten drei Jahre die gigantische Summe von 200 Milliarden Yuan (28,26 Milliarden Dollar) investieren. Das teilte Alibaba heute mit. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Konkurrent seine Ambitionen in dem Mega-Wachstumsbereich verdeutlicht.Alibaba wird vor allem in Ausbau und Entwicklung der Infrastruktur investieren: Server, Chips und Netzwerke. ...

