NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2800 Franken belassen. Der Duft- und Aromenhersteller habe stark abgeschnitten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schweizer dürften auch im zweiten Jahresviertel von dynamischen kurzfristigen Konsumententrends profitieren. Pannuti ließ ihre Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr weitgehend unverändert./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 10:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 11:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

GIVAUDAN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de