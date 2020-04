FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Orange SA nach einer gekürzten Dividende für 2019 von 17 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Javier Borrachero nannte diesen Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie einen politischen Kompromiss. Der französische Telekomkonzern erweise sich in der Corona-Krise als widerstandsfähig. Das Ziel für den Free Cashflow im Jahr 2023 sei erreichbar./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000133308

