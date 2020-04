Wohin steuern die Unternehmen in der Krise? Professor Baruch Lev beobachtet Märkte und Macher. Seine These: Alle tappen im Dunkeln.Baruch Lev lehrt Rechnungswesen, Finanzanalyse und Investor Relations in New York. Er ist Buchautor und hat über 120 Forschungsstudien in den führenden Fachzeitschriften für Rechnungswesen, Finanzen und Wirtschaft veröffentlicht. DER AKTIONÄR: Goldman Sachs musste die Gewinnprognose für 2020 für die Unternehmen des S&P innerhalb von 30 Tagen dreimal senken - um insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...