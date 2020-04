Das Geschäftsjahr 2019 war für die Aves One AG, einem stark wachsenden Bestandshalter im Bereich Logistik-Assets, erneut ein erfolgreiches Jahr - 2020 soll es so bleiben. Nach vorläufigen Berechnungen legten die Umsatzerlöse erneut stark zu. Sie stiegen um rund 50% auf 116,8 Mio. EUR. Das EBITDA erreichte 84,5 Mio. EUR - ein deutliches Plus von rund 62%. Damit liegen sowohl Umsatz als auch Ergebnis ...

