Baden-Baden (ots) - Der mit den Bäumen spricht: Wohlleben liest online in seiner WaldakademieIm Rahmen der Aktion "live gelesen mit ..." von SWR und NDR werden ab Dienstag, 21. April, wieder Autorinnen und Autoren live aus ihren privaten Wohnzimmern für Kinder lesen. SWR und NDR streamen die Lesestunden bis Pfingsten jeweils dienstags und donnerstags ab 16.00 Uhr live auf ndr.de/livegelesen und SWRkindernetz.de, dem Facebook-Kanal des NDR Fernsehens sowie über den SWR Kindernetz Plus Youtube-Kanal (youtube.com/kindernetz).Der bekannte Förster und Autor Peter Wohlleben, der auch ein Buch über Bäume für Kinder geschrieben hat, wird sich am Dienstag, 21. April, aus seiner Waldakademie live melden. Am Donnerstag, 23. April, liest Christian Tielmann aus seinem neuen Comic-Roman "Freaky Fahrstuhl". Mit dabei sind unter anderem auch die Autorin Stefanie Taschinski ("Familie Flickenteppich"), die Performance-Künstlerin Sybille Hein ("Luca und Ludmilla") sowie die Autor*innen Sven Gerhardt ("Die Heuhaufen-Halunken"), Ute Krause ("Die Musketiere") und Ayse Bosse.Lesestunden auch "on Demand" verfügbarDurch den Stream führen im Wechsel die "Tigerenten Club"-Moderatorin Muschda Sherzada sowie "Mikado"-Moderator Tim Berendonk. Im Anschluss stehen die Lesestunden On demand zur Verfügung, unter anderem über den SWR-Kindernetz Podcast. Das NDR Kinderradio "Mikado" sendet Ausschnitte in seinem Sonderprogramm auf NDR Info Digital.Autor*innen filmen sich selbstDa auch bei der Produktion der Aktion der persönliche Kontakt zwischen Menschen so weit wie möglich vermieden werden soll, filmen sich die Autorinnen und Autoren bei diesem Experiment selbst. Die Technik, Übertragungswege und Regie stellen NDR und SWR zur Verfügung.