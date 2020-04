Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit AG unterstützt bundesweit 1.000 Altenheime und treibt Geschäft trotz Corona voranDGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit AG unterstützt bundesweit 1.000 Altenheime und treibt Geschäft trotz Corona voran (News mit Zusatzmaterial)20.04.2020 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Leifheit AG unterstützt bundesweit 1.000 Altenheime und treibt Geschäft trotz Corona voran* 2.000 Profi Reinigungssysteme für Altenheime stehen bereit* Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Konzern getroffen* Mit TV-Kampagnen gut in das Jahr 2020 gestartet* Bekanntmachung der Zahlen für das erste Quartal am 13. Mai 2020 geplantNassau, 20. April 2020 - Die Leifheit AG, einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsartikeln in Europa, spendet insgesamt 2.000 Sets des Bodenwischer Profi XL an 1.000 Altenheime in Deutschland. Damit fördert Leifheit vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie die erforderlichen Hygienemaßnahmen in Seniorenheimen, die angesichts der derzeitigen Situation wichtiger denn je sind. Der Gesamtwert der Spende beläuft sich auf über 280.000 EUR. Interessierte Einrichtungen können sich ab sofort auf der Webseite von Leifheit unter https://www.leifheit.de/de-de/aktuelles/aktion-seniorenheim melden.Henner Rinsche, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, kommentiert: "In Altenheimen sind Menschen derzeit doppelt stark von der Corona-Pandemie betroffen: Die Bewohner zählen aufgrund ihres Alters, Vorerkrankungen und dem Leben in Wohngruppen zur gefährdeten Risikogruppe und sind in vielen Fällen nahezu von ihren sozialen Kontakten abgeschnitten. Gerade in Altenheimen muss aufgrund der Ansteckungsgefahr ein höchstes Maß an Sauberkeit eingehalten werden. Hier möchten wir als Unternehmen unseren Beitrag leisten und stellen 1.000 Altenheimen unsere Profi Bodenwischsysteme für eine professionelle und hygienische Bodenreinigung zur Verfügung. In einem wissenschaftlichen Test haben die Leifheit Profi XL Bodenwischer bis zu 98,8% der schädlichen Keime auf dem Boden entfernt."Geschäftsbetrieb läuft ohne nennenswerte Einschränkungen weiterIm Leifheit-Konzern wurden alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen. So wird verstärkt die Arbeit im Homeoffice genutzt. Die Produktion an den Standorten Nassau, Zuzenhausen und dem tschechischen Blatná läuft unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften weiter. Nennenswerte Verzögerungen in der Lieferkette sind bislang nicht aufgetreten.Henner Rinsche kommentiert die aktuelle Geschäftssituation: "Wir sind insbesondere mit dem Segment Household verheißungsvoll ins laufende Geschäftsjahr gestartet. Die TV-Kampagnen in unserem Heimatmarkt Deutschland und ausgewählten Märkten Europas sind gut angelaufen und haben zu Jahresbeginn zu einem Anstieg der Verbrauchernachfrage geführt. Durch die Corona-Pandemie hat sich seit März die Situation im Handel signifikant verändert. Wichtige Absatzkanäle für unsere Produkte sind momentan geschlossen und Online-Händler haben ihr Sortiment auf essenzielle Artikel des täglichen Bedarfs ausgerichtet. Das wird uns einen Dämpfer geben. Andererseits sind die Menschen mit ihren Familien mehr zuhause, es gibt ein erhöhtes Bedürfnis nach professioneller Sauberkeit und Hygiene und die Weltgesundheitsorganisation hat empfohlen, Wäsche in direktem Sonnenlicht zu trocknen. Dies eröffnet uns trotz der aktuell schwierigen Marktbedingungen auch Wachstumschancen, die wir nutzen wollen - beispielsweise mit den Profi Reinigungssystemen oder den Linomatic Wäschespinnen, die beide von renommierten Instituten das Testurteil "sehr gut" erhalten haben. Gerade jetzt werden wir unsere Marketingstrategie fortsetzen und bereiten weitere Aktionen mit unseren Handelspartnern vor. "Die Mitteilung zu den Zahlen für das erste Quartal 2020 wird die Leifheit AG am 13. Mai 2020 unter finanzberichte.leifheit-group.com veröffentlichen.Über LeifheitDie 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de.Kontakt: Leifheit AG D-56377 Nassau ir@leifheit.com +49 2604 977218Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=KFNVARGYTW Dokumenttitel: Leifheit Profi Wischsystem20.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau / Lahn Deutschland Telefon: 02604 977-0 Fax: 02604 977-340 E-Mail: ir@leifheit.com Internet: www.leifheit-group.com ISIN: DE0006464506 WKN: 646450 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1025009Ende der Mitteilung DGAP News-Service1025009 20.04.2020