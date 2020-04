Die neuen radiometrischen Wärmebildkameras Calibir GXM640 erfassen empfindliche, genaue Temperaturdaten

WATERLOO, KANADA , April 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der digitalen Bildgebungstechnologie, freut sich, mit der CalibirTM GXM-Serie seine neueste Familie von LWIR-Kameras vorstellen zu können. Calibir GXM-Kameras verwenden die VGA 17 µm-Mikrobolometer-Technologie von Teledyne DALSA und ermöglichen damit außergewöhnlich gute Infrarot-Bilder mit hoher Empfindlichkeit, einem hervorragenden Dynamikbereich für eine breite Temperaturabdeckung und einer werkseitigen radiometrischen Kalibrierung. Calibir liefert genaue, wiederholbare Ergebnisse für kritische Anwendungen wie die Erkennung erhöhter Hauttemperatur beim Fieber-Screening.



"Als Schlüsselkomponente in einem gut konzipierten Wärmebildsystem kann die neue Wärmebildkamera GXM640 erhöhte Hauttemperaturen erkennen und bei Fieberuntersuchungen sehr hilfreich sein. Dank ihres kleinen Formfaktors und ihrer Architektur können Integratoren aus mehr als zehn Objektivoptionen und einer Vielzahl an Output-Lösungen wählen ", kommentiert Jean Brunelle, Produktmanager der Calibir-Serie. "Neben dem Gesundheitswesen profitieren auch viele andere industrielle Überwachungsanwendungen, in denen radiometrische Messungen erforderlich sind, wie zum Beispiel beim Schweißen, Sintern, Backen, Schmelzen oder in der Brandbekämpfung, von der Wirksamkeit der Calibir GXM-Serie."

Die Calibir GXM640 kann mit oder ohne Shutter betrieben werden, ermöglicht eine schnelle Bildausgabe beim Einschalten und liefert ein gleichmäßiges Antwortverhalten über den gesamten Betriebstemperaturbereich. Dies macht die Calibir GXM640 ideal für Wärmebildanwendungen, die eine unterbrechungsfreie Bildaufnahme erfordern. Das eigene Mikrobolometer von Teledyne DALSA bietet eine verbesserte NETD (Noise Equivalent Temperature Difference). Die aktualisierte Kalibrierung umfasst eine an die Linse angepasste Verstärkungskorrektur, um eine noch bessere Bildleistung und ein gleichmäßiges Ansprechen zu erzielen. Diese neuen und leistungsstärkeren Modelle sind nützlich für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen, bei denen eine Synchronisierung in einem aktiven Inspektionssystem erforderlich ist, sowie in Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen, die vernetzte Kameras mit niedriger NETD benötigen.

Weitere Informationen zur Calibir GXM-Serie (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/infrared-detectors/calibir-gxm/) finden Sie auf der Website. Für qualitativ hochwertige Bilder besuchen Sie bitte unser Online Media Kit (https://www.teledynedalsa.com/en/news/media-kit/).

Teledyne DALSA ist Teil der Teledyne Imaging-Gruppe und weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von digitalen Bildbearbeitungskomponenten für den Bildverarbeitungsmarkt. Teledyne DALSA-Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber, Software und Bildverarbeitungslösungen werden in Tausenden von automatisierten Inspektionssystemen auf der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Halbleiter, Solarzellen, Flachbildschirme, Elektronik, Automobilindustrie, Medizintechnik und Verpackungen und allgemeine Herstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.teledynedalsa.com/mv (http://www.teledynedalsa.com/mv).

Teledyne Imaging ist eine Gruppe führender Unternehmen, die unter dem Dach von Teledyne zusammengefasst sind. Teledyne Imaging bildet mit jahrzehntelanger Erfahrung ein konkurrenzloses Know-how-Kollektiv im gesamten Spektrum. Jedes Unternehmen bietet individuell erstklassige Lösungen. Zusammen kombinieren und nutzen sie die Stärken des anderen, um das tiefste und breiteste Bild- und verwandte Technologieportfolio der Welt bereitzustellen. Von der Luft- und Raumfahrt über industrielle Inspektion, Radiographie und Strahlentherapie bis hin zur Geodatenvermessung und fortschrittlichen MEMS- und Halbleiterlösungen bietet Teledyne Imaging weltweiten Kundensupport und auch für schwierigste Aufgaben das technische Know-how. Die Tools, Technologien und Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens bieten seinen Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil.

