NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BP vor den Quartalsberichten der Branche von 245 auf 260 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Der Fokus von Investoren dürfte auf den Ausblicken auf das laufende zweite Quartal und die Zeit danach liegen, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sollten die fünf Großen - Shell, BP, Total, Eni and Equinor - an ihrer Dividendenpolitik festhalten, so würden sich die Verschuldungsquoten in der Bilanz verschlechtern. Für alle genannten Konzerne mit Ausnahme von Eni hätten sich aber die relevanten Marktrenditen zuletzt verbessert./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

